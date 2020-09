Bonden en ondernemingsraad Tata boos over uitlekken banenreductie

Vakbonden en personeelsvertegenwoordigers bij Tata Steel Nederland zijn verbaasd en boos over het uitlekken van het aantal banen dat bij de staalmaker verdwijnt. Afgesproken was dat Tata Steel geen cijfers op het aantal te schrappen arbeidsplaatsen zou plakken voordat er uitvoerig overleg met de bonden is gevoerd. Via een artikel van De Telegraaf werd toch bekend dat 850 arbeidsplaatsen verloren gaan bij het voormalige Hoogovens in IJmuiden.

De Telegraaf schrijft op basis van ingewijden dat bij het verdwijnen van de honderden arbeidsplaatsen gedwongen ontslagen zijn uitgesloten. Na stakingen werd in juli al afgesproken dat bij de reorganisatie van Tata Steel in Europa geen Nederlandse werknemers gedwongen op straat worden gezet.

Het nieuws kwam enkele minuten nadat een groot overleg tussen vakbonden, de ondernemingsraad en de Europese en Nederlandse directie was begonnen. Die vergaderronde, over de positie van Tata Steel Nederland binnen de Europese tak van het concern, werd volgens or-voorzitter Frits van Wieringen al snel afgebroken.

“De basis voor vertrouwen is weg. We werden geschoffeerd”, aldus Van Wieringen. “We hebben nog helemaal geen plannen gezien of een adviesaanvraag gekregen.”

Woordvoerders voor Tata Steel Europe en Tata Steel Nederland willen of kunnen genoemde aantallen niet bevestigen. In een bericht aan werknemers stelt de Nederlandse directie het te betreuren “dat een getal als dit in de pers belandt”. “Er is noch door TSE (Tata Steel Europe, red.), noch door TSN (Tata Steel Nederland, red.) een getal aan de pers genoemd”, schrijven directieleden Hans van den Berg en Co van Dort. Ze benadrukken tegelijkertijd dat zij als Nederlandse directie überhaupt nooit een getal hebben genoemd.

Bij bonden en de ondernemingsraad leeft de indruk dat de Nederlandse bedrijfsleiding is overvallen door het nieuws. FNV-bestuurder Roel Berghuis houdt er rekening mee dat er bewust is gelekt, om zo druk op de onderhandelingen te zetten. Dat zet kwaad bloed. “Het vertrouwen is weg. We gaan ons nu beraden over wat we ermee moeten.” CNV-collega Peter Böeseken vult aan: “Mijn leden voelen zich niet meer serieus genomen en zullen bij het minst of geringste de actievoeten in beweging zetten.”