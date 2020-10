Chipfonds ASMI fier aan kop bij hoofdfondsen Damrak

Chiptoeleverancier ASMI was donderdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren enthousiast over het aandeel na een positief bericht van branchegenoot STMicroelectronics, waardoor de hele chipsector in de schijnwerpers stond. Verder was het beurssentiment overwegend positief, gedreven door de hoop op een akkoord in Washington over extra stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 550,54 punten. De MidKap won 0,9 procent, tot 812,70 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,2 procent door een fors koersverlies van Bayer.

ASMI ging meer dan 7 procent vooruit en eindigde daarmee met afstand bovenaan bij de hoofdfondsen. Branchegenoot STMicroelectronics dikte op zijn beurt een kleine 7 procent aan in Parijs. De chipmaker denkt de verwachtingen voor 2020 te overtreffen dankzij een sterk derde kwartaal.

Ook verzekeraar Aegon was in trek op het Damrak, met een winst van ruim 4 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was Shell met een min van 4 procent. Het olie- en gasconcern dat eerder deze week nog een grote ontslagronde aankondigde, gaat door een moeilijke periode en eindigde op de laagste koers in jaren.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 1,3 procent in de MidKap. KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met de piloten is er nog geen principeakkoord.

Op de lokale markt maakte Renewi een koerssprong van bijna 20 procent. De afvalverwerker is positiever gestemd over het resultaat voor het lopende boekjaar dankzij beter dan verwachte prestaties in de eerste jaarhelft.

Bayer raakte circa 13 procent kwijt in Frankfurt. De Duitse chemie- en farmaciereus trekt de broekriem verder aan vanwege de coronacrisis en wil 1,5 miljard euro extra besparen. Bayer sluit daarbij ingrepen in het personeelsbestand niet uit. Daarentegen ging Hennes & Mauritz (H&M) ongeveer 6 procent omhoog, na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zweedse kledingketen. Het bedrijf heeft ook aangekondigd volgend jaar 250 winkels te sluiten.

De euro stond op 1,1754 dollar, tegen 1,1725 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 5,5 procent goedkoper op 38,00 dollar. Brentolie kostte 4,8 procent minder op 410,27 dollar per vat.