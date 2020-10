‘Dekkingsgraden pensioenfondsen weer iets omlaag’

De positie van pensioenfondsen is in september weer iets teruggelopen. Een financieel voordeel door nieuwe prognoses over levensverwachting werd teniet gedaan doordat de rente weer daalde en de aandelenkoersen onder druk stonden, concludeert advies- en onderzoeksbureau Aon.

Vorige maand kreeg met name de technologiesector een klap op de beurs. Die sector was de maanden ervoor juist de drijvende kracht achter het herstel van de aandelenkoersen geweest. Ook daalde de rente weer toen bleek dat de Federal Reserve de rente de komende jaren nog op een zeer laag niveau gaat houden.

De gemiddelde dekkingsgraad kwam uit op 95 procent, tegen 96 procent in augustus. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen door de bank genomen zo’n 95 cent in kas hadden. Daarmee zouden ze voldoen aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden. Zonder die versoepeling zou een grens van 104 procent gelden.