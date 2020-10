Europese Commissie start procedure tegen Londen om brexitwet

De Europese Commissie begint een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege de omstreden brexitwet die het land heeft aangenomen. Die interne marktwet is volgens voorzitter Ursula von der Leyen in strijd met afspraken in het met de Europese Unie gesloten terugtrekkingsverdrag, zei ze in een verklaring.

De EU eiste eerder dat Londen de omstreden wetgeving voor 1 oktober zou intrekken en dat is niet gebeurd, aldus Von der Leyen.

“De Europese Commissie heeft vandaag per brief formeel het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd over de schending van zijn verplichtingen in het terugtrekkingsverdrag”, aldus Von der Leyen. “Dit is het begin van een formele inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een maand om te antwoorden op deze brief.”

Een inbreukprocedure begint altijd met een bief waarin het dagelijks EU-bestuur om opheldering vraagt. Als het antwoord onbevredigend is wordt de druk opgevoerd met een nieuwe aanmaning en als ook daar niets mee gedaan wordt kan de commissie besluiten naar het Europees Hof van Justitie te stappen.

“Beide partijen zijn gebonden aan de verplichting om in goed vertrouwen samen te werken bij de uitvoering van het terugtrekkingsverdrag”, zei Von der Leyen.

Delen van het Britse wetsvoorstel, Internal Market Bill geheten, ondergraaft volgens Brussel de afspraken over Noord-Ierland. Om te voorkomen dat er weer een harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland verrijst zodra de EU en het Verenigd Koninkrijk volgend jaar definitief uit elkaar zijn, is afgesproken dat de EU-regels blijven gelden voor Noord-Ierland. In de clausules van de Britse interne marktwetgeving wordt getornd aan afspraken daarover, meent de commissie.