H&M sluit wereldwijd 250 winkels vanwege coronacrisis

Hennes & Mauritz (H&M) gaat volgend jaar permanent 250 winkels sluiten. De Zweedse modeketen worstelt door de coronacrisis met een recordopbouw aan voorraad. In totaal heeft H&M wereldwijd meer dan 5000 winkels.

H&M maakte de geplande sluiting, onduidelijk is nog welke filialen het betreft, bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De onderneming kampte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met een daling van de verkopen met 16 procent. Dat kwam veelal doordat winkels wereldwijd hun deuren tijdelijk moesten sluiten vanwege coronamaatregelen. Ook de winst viel fors lager uit, maar minder dan eerder werd voorspeld.

H&M zette in de drie maanden tot en met augustus een omzet van 50,8 miljard Zweedse kroon (4,8 miljard euro) in de boeken. De winst voor belastingen kwam uit op ongeveer 2,3 miljard kroon, tegen 5 miljard kroon een jaar eerder. Afgelopen maand werd nog geschat dat die winst 2 miljard zou zijn.

De verkoop is inmiddels herstellende. De omzet daalde in september slechts nog met 5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aan het begin van het derde kwartaal waren er nog zo’n 900 winkels tijdelijk gesloten. Op dit moment zijn dat er nog 166.

“Hoewel de uitdagingen nog lang niet voorbij zijn, denken we dat het ergste achter ons ligt en dat we goed gepositioneerd zijn om sterk uit de crisis te komen”, zegt topvrouw Helena Helmersson. H&M zegt meer in te gaan spelen op het groeiend aantal klanten dat online kleding koopt, door meer digitale investeringen te gaan doen.