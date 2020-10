KLM: gesprekken met piloten gaan door

Luchtvaartmaatschappij KLM praat door met pilotenvakbond VNV om een akkoord te bereiken over kostenreductie. “We praten door omdat het cruciaal is dat er vandaag een akkoord komt”, zegt Kim Bruggeman, die als vicepresident voor sectorrelaties en compensatie één van de onderhandelaars is die namens KLM met de vakbonden praat. De piloten zijn de enige beroepsgroep met wie KLM het nog niet eens is geworden over het inleveren van arbeidsvoorwaarden.

De gesprekken met de pilotenvakbond verlopen volgens Bruggeman “niet gemakkelijk”. “Maar dat is ook logisch. De achterban van de VNV behoort net als bijvoorbeeld het management tot de hogere inkomens bij KLM en zij zullen dus ook het meeste moeten inleveren, tot 20 procent. Natuurlijk zijn dat lastige gesprekken.” Over hoever de partijen uit elkaar staan, laat Bruggeman niets los. “We blijven in gesprek omdat we allemaal weten hoe urgent dit is.”

KLM moet donderdag nog een plan inleveren bij het ministerie van Financiën over de kostenreductie om over de volledige door de overheid beloofde steun te kunnen beschikken. Bij dat plan dat er akkoorden met de vakbonden zijn over kostenbesparingen op de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Minister Wopke Hoekstra benadrukte de deadline donderdagochtend nog. Als het personeel niet instemt met loonoffers en ontslagen, is faillissement volgens de minister de enige andere optie.

Met het cabinepersoneel en het grondpersoneel werd op hoofdlijnen al een akkoord bereikt over de besparingen op de arbeidsvoorwaarden. “Er zijn enorme stappen gezet afgelopen nacht”, weet Bruggeman. Met het cabinepersoneel is ook op hoofdlijnen al een sociaal plan afgesproken, met de vijf grondbonden wordt daarover nog doorgepraat. Bruggeman heeft vertrouwen dat die gesprekken tot een oplossing leiden. “We moeten tot overeenstemming komen.”

Pilotenvakbond VNV was niet direct bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de bond wilde eerder op de dag niet inhoudelijk ingaan op de belangrijkste twistpunten en verwees toen naar een maandag gepresenteerd voorstel van loonsverlagingen voor piloten.