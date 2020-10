Nederland krijgt na jaren weer stem in EIB-bestuur

Nederland zal binnenkort weer vertegenwoordigd worden in de top van de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Sinds het mandaat van de Nederlander Pim van Ballekom in januari 2018 afliep is er geen vicepresident meer namens de Benelux. De kersverse Belgische premier Alexander De Croo heeft CD&V, de Vlaamse christendemocraten in zijn coalitie, groen licht gegeven iemand voor te dragen als opvolger van Van Ballekom.

Nederland deelt de Europese topfunctie met Belgiƫ en Luxemburg maar de stoel blijft tot grote ergernis van de Nederlandse regering sinds Ballekoms vertrek nu al twee jaar en acht maanden leeg. De aanstelling werd gecompliceerd door een benoemingscarrousel onder de regering-Michel.

Van Ballekom was vicepresident van 2012 tot 2018 en zit intussen namens de VVD in de Eerste Kamer. “Het is zo ongeveer tijd, na drie jaar”, laat hij weten. Van Ballekom hoopt op “iemand met feeling voor de bank”.

Er circuleren twee namen in Brussel van mogelijke kandidaten: de Vlaamse oud-minister-president Kris Peeters en oud-minister Koen Geens.