Rutte relativeert impact van stappen EU tegen VK

De zogeheten inbreukprocedure die de Europese Commissie is begonnen tegen de Britse regering is niet het begin van het einde van de brexitonderhandelingen met Londen. Meer dan een “administratieve stap” is het niet, zegt premier Mark Rutte.

“Ik denk dat we er een beetje te veel van maken”, zei Rutte over de eerste stap van een weg die Brussel en Londen voor de Europese rechter kan brengen. “Ik denk niet dat dit de onderhandelingen erg zal be├»nvloeden.”

De Europese Commissie moest de inbreukprocedure wel starten om al haar opties open te houden, stelt Rutte. Zo “behoudt zij zich alle rechten voor voor het vervolg”, zei de premier bij aankomst op de Europese top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel.

De commissie stelt dat een Brits wetsvoorstel inbreuk maakt op het scheidingsverdrag tussen Londen en Brussel. Zij heeft donderdag de eerste stap gezet om dat uiteindelijk aan het Europees Hof van Justitie te kunnen voorleggen.