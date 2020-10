Coronasteun vanuit bankensector loopt op tot bijna 26 miljard

De coronasteun van banken blijft in omvang toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart al een kleine 26 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 163.000 ondernemers en 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

Bij de vorige peiling ging het nog om een totaalbedrag van bijna 24 miljard euro. Intussen blijft de kredietverlening ondanks de impact van de coronacrisis geleidelijk groeien, merken de banken. De totale hoeveelheid uitstaand krediet is tijdens de coronacrisis tot nu toe nagenoeg op peil gebleven en vergelijkbaar met vorig jaar.

Met het uitstel van aflossingen is in totaal 3 miljard euro gemoeid. Ondernemers konden vanaf het begin van crisis eind maart tot afgelopen zomer voor zes maanden uitstel van aflossingen aanvragen. Dat betekent dat de eerste groepen ondernemers die dit hebben aangevraagd binnenkort weer gaan beginnen met aflossen. De banken zijn hierover individueel met alle betreffende klanten in contact.

Als de Nederlandse economie in een tweede virusgolf hard wordt geraakt, is het volgens NVB-voorzitter Chris Buijink aannemelijk dat grotere groepen ondernemers zich opnieuw gaan wenden tot banken met vragen over financiering en het verzoek aan banken om hen bij te staan. “Hoe dan ook zullen er bedrijven zijn die het niet meer kunnen volhouden. Banken doen wat mogelijk is, maar kunnen niet iedereen redden. Bij kredietverlening blijft het uitgangspunt dat er perspectief is op terugkeer naar een gezonde situatie waarin een bedrijf in staat is de lening terug te betalen”, aldus de branchevoorman.