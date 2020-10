S&P bevestigt rating Duitsland op AAA

Kredietbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn beoordeling van Duitsland gelijk gehouden op AAA, het hoogste niveau. De outlook voor de belangrijkste economie van de Europese Unie werd op stabiel gezet. De rating van Frankrijk blijft op AA, ook met een stabiele verwachting.

S&P noemt Duitsland een van de meest kredietwaardige landen. De economische groei heeft wel een tik gekregen door de coronacrisis en keert niet voor eind volgend jaar terug op het niveau van 2019. Door de stappen van de Duitse overheid om de economie te ondersteunen groeit het begrotingstekort dit jaar wel, maar Duitsland heeft sterke buffers en zeer effectieve instituties waardoor een effectieve aanpak van de crisis mogelijk is.

Voor Frankrijk geeft S&P aan dat de zevende economie van de wereld rijk en divers is, wat de kredietwaardigheid versterkt. Er is bovendien sprake van goed getrainde en productieve arbeidskrachten. Daar staat tegenover dat Frankrijk zijn begroting niet altijd onder controle heeft weten te houden. Ook geeft de overheid relatief veel geld uit en is er een hoge staatsschuld, terwijl er relatief veel belasting wordt betaald. De zwakke begroting wordt versterkt door de effecten van de coronacrisis.

Hoe hoger het kredietoordeel van een land is, des te goedkoper dat land geld kan lenen. Door de hoge rating van Duitsland kan dat land, net als Nederland, momenteel geld lenen tegen een negatieve rente. Dat betekent effectief dat Duitsland minder terug hoeft te betalen dan het geleend heeft.