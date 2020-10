Verhuizing goudvoorraad en bankbiljetten DNB afgerond

De voorraad goud en bankbiljetten van De Nederlandsche Bank (DNB) is overgebracht vanuit de kluis van het kantoor in Amsterdam naar het pand van de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschede in Haarlem. DNB meldde dat het transport een waarde van in totaal 14,5 miljard euro vertegenwoordigde.

Het ging om 4,5 miljard aan bankbiljetten en een goudvoorraad met een waarde van ongeveer 10 miljard. De verhuisde goudvoorraad bestaat uit 14.000 baren goud en ongeveer 1000 dozen met gouden munten. Dit goud vormt een derde van de totale goudvoorraad van DNB. Daarnaast ligt een derde van de goudvoorraad in New York. Dit goud is opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve Bank. De overige 38 procent ligt in Engeland en in Canada.

De verhuizing begon vrijdag om 18.00 uur en werd zaterdag om 15.30 uur afgerond. Defensie, de marechaussee en de politie waren bij de verhuisoperatie betrokken.

Aanleiding voor de verhuizing is de start van de renovatie van het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam. De opslag van het goud en de bankbiljetten in Haarlem is tijdelijk. Het goud en het bankbiljettenbedrijf worden uiteindelijk ondergebracht op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum. Dat zal naar verwachting in 2023 gereed zijn. Tot die tijd blijft Haarlem de bewaarplaats.