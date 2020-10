Ahold-topman wil duidelijkheid over mondkapjes

Topman Frans Muller van winkelconcern Ahold Delhaize wil dat er duidelijkheid van de overheid komt over het dragen van mondkapjes. In de winkels van het bedrijf, zoals Albert Heijn, Etos, en Gall & Gall, wordt aangeraden ze te dragen, maar daarop wordt niet gecontroleerd. “Het is niet onze taak om aan de deur te handhaven”, zei Muller in televisieprogramma Buitenhof.

Nu is er nog een dringend advies tot het dragen van mondkapjes vanuit de overheid. Veel winkels volgen dat, maar weigeren klanten zonder gezichtsmasker niet. Enkele andere winkels stellen mondkapjes wel verplicht, zoals bijvoorbeeld De Bijenkorf. De onduidelijkheid die dat oplevert, kan volgens Muller alleen door de overheid worden weggenomen. “We hebben veel contact met de overheid en ook met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), onder meer daarover.”

Ahold merkt dat mensen gezonder willen eten tijdens de crisis en dat is voor het bedrijf ook heel belangrijk, volgens Muller. Toch ziet hij er niets in om de verkoop van ongezonde producten als sigaretten te staken zoals winkelketens als Lidl en Kruidvat wel hebben aangekondigd. “Dan moet er een gelijk speelveld zijn tussen supermarkten en benzinestations”, meent Muller. Tegelijkertijd beweerde Muller dat Albert Heijn niet veel aan de verkoop van sigaretten verdient. “Het is een serviceartikel.”