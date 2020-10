7 op de 10 Nederlanders shoppen vaker lokaal door corona

Zeven op de tien Nederlanders (69 procent) shoppen vaker bij lokale ondernemers dan een jaar geleden. Dat meldt betaaltechnologiebedrijf Mastercard op basis van onderzoek. Dat is vergelijkbaar met de rest van Europa, aangezien 74 procent van de Europeanen vaker de lokale winkelier bezoekt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben veel Nederlanders (76 procent) meer sympathie voor de buurt en buurtwinkels. Gemak, rijen voor grote supermarkten en reisbeperkingen spelen een belangrijke rol bij het herontdekken van buurtwinkels, aldus Mastercard.

Ook hebben de Nederlanders sinds de coronacrisis meer contact met mensen uit de buurt. Een op de vier bezit een reservesleutel van de buren, twee derde neemt onlinebezorgingen voor de buren in ontvangst en ruim een kwart zit in een WhatsAppgroep met buurtgenoten. Uit het onderzoek blijkt dat scholen, caf├ęs, bakkerijen, sportclubs en parken de populairste locaties zijn binnen een gemeenschap in Nederland.

Verder toont het onderzoek aan dat twee op de vijf Nederlanders (39 procent) bewust naar de lokale ondernemer gaan om de lokale gemeenschap overeind te houden. Bijna een kwart (23 procent) geeft aan dat dit komt door een versterkte relatie met lokale winkeliers.