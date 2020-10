AEX wint na gezondheidsupdate Trump

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst begonnen aan de eerste volle week van oktober. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden hoger. Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag mogelijk al het ziekenhuis mag verlaten, zorgde voor opluchting op de beursvloeren. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent in de plus op 559,30 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 826,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

Alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. ING was koploper met een winst van bijna 3 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietrating van ING bevestigd. Volgens Moody’s heeft de bank zowel op de korte als langere termijn genoeg geld in kas om aan zijn verplichtingen te voldoen.