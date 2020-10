Bedrijven iets zelfverzekerder over voortbestaan

Het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft over een jaar nog steeds te bestaan is tussen juni en september in bijna alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven licht toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het inzetten van zzp’ers, uitzendkrachten en flexibele krachten is bij alle sectoren afgenomen. De coronacrisis heeft nog relatief weinig geleid tot het ontslaan van eigen personeel.

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september nog minstens een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. In juni dacht nog maar een kwart van de horecabedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent.

Van de bedrijven in de verhuur en handel in onroerend goed verwacht 78 procent het nog minstens een jaar te kunnen volhouden. In die sector is het vertrouwen over het voortbestaan dan ook het hoogst. Op de tweede plek staat de informatie- en communicatiesector, waar 70 procent van de bedrijven erop vertrouwt om langer dan een jaar te bestaan.

De vraag van bedrijven naar flexibel inzetbare medewerkers zoals zzp’ers en uitzendkrachten is door de coronacrisis duidelijk afgenomen. Bij luchtvaartbedrijven nam de vraag naar flexibel inzetbare krachten het meest af, namelijk met 96 procent. Een uitzondering zijn de post- en koeriersbedrijven, waar bij 71 procent van de bedrijven meer flexibele krachten werden ingezet. In de cultuursector en horeca gaven respectievelijk 60 procent en 47 procent van de bedrijven aan dat zij minder flexibele krachten inzetten.

Het ontslaan van vaste werknemers kwam tot september in de meeste sectoren niet veel voor. Uitzonderingen zijn de kunstsector en de reisbranche, waar respectievelijk 25 procent en 18 procent van de bedrijven genoodzaakt waren om hun personeel te ontslaan.

