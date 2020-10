Netflix, Disney+ en Fox Sports trekken nieuwe abonnees

Streamingdiensten kunnen de komende zes maanden nieuwe abonnees verwachten. Marktonderzoeker Telecompaper berekende dat 6 procent van de Nederlandse huishoudens in de komende periode een abonnement wil nemen op Netflix. Een gelijk aandeel mensen verwacht zich de komende zes maanden op nieuwkomer Disney+ te abonneren en ook FOX Sports is weer populair.

Hoewel al zo’n 40 procent van de Nederlandse huishoudens Netflix heeft, oefent de dienst dus nog steeds aantrekkingskracht uit, concludeert Telecompaper. Sinds vorig jaar combineren mensen Netflix wel steeds vaker met een andere dienst. Zo heeft 16 procent van de huishoudens met een abonnement op een streamingdienst Disney+ en Netflix, al dan niet in combinatie met andere diensten zoals Amazon Prime en Videoland. De populairste combinatie blijft voor het vijfde kwartaal op rij Netflix met het Nederlandse Videoland.

Toen bekend werd dat in het derde kwartaal van dit jaar de sportevenementen weer zouden beginnen, schreven meer mensen zich weer in op premium sportpakketten, met name op FOX Sports. Dat is overigens ook de dienst die het hardst werd getroffen door de lockdownmaatregelen die in Nederland tussen maart en juni van kracht waren.

In vergelijking met de betaalde streamingdiensten is de markt voor streamingdiensten die gebaseerd zijn op een advertentiemodel (AVOD) nog beperkt in Nederland. De economische recessie kan de populariteit van AVOD-diensten echter vergroten, denkt Telecompaper. Wereldwijd is er een gestaag groeiend aantal streamingdiensten met advertenties, zoals recent Warner Media’s HBO en de joint venture Vuit in de Verenigde Staten. Als die diensten naar Nederland komen, zou dat zeker tot een positieve impuls van deze categorie leiden, aldus Telecompaper.