‘Tweede coronagolf doet shoppers nog niet veel’

Dat het aantal coronabesmettingen weer fors oploopt, lijkt vooralsnog geen effect te hebben op het bezoek aan winkels. De drukte in de winkelstraten is sinds de verscherpte coronamaatregelen eind september, met 1,9 procent afgenomen in vergelijking met een week eerder. Dat concluderen onderzoekers van Bureau RMC.

Volgens RMC speelt regen een belangrijkere rol bij het winkelend publiek dan de coronavrees. Daarbij moet wel worden vermeld dat het aantal shoppers in vergelijking met een jaar eerder bijna 45 procent lager ligt. “De aangescherpte maatregelen lijken vooralsnog nog geen extra negatief effect op de winkelstraatdrukte te hebben”, concludeert RMC.

Verder blijkt uit een rondgang onder winkeliers door RMC dat consumenten bewuster winkelen. Zo schaffen meer winkelbezoekers daadwerkelijk iets aan. Daarnaast is het bedrag op de kassabon doorgaans iets hoger. Winkelstraten in de grote steden worden volgens de onderzoekers het meest gemeden, maar het verschil met de kleinere steden neemt af. Zaterdag 15.00 uur blijft de populairste tijd om in stadcentra te vertoeven.