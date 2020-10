PostNL klimt op Damrak na handelsupdate

Het aandeel PostNL was dinsdag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij een verhoging van de winstverwachting door het postbedrijf. De Europese beurzen openden overwegend in het groen. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders bood enige steun aan de handel. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump het ziekenhuis heeft verlaten en is teruggekeerd in het Witte Huis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,2 procent hoger op 558,94 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 833,25 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,1 procent.

PostNL steeg dik 7 procent bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Daarnaast geeft het bedrijf zijn werknemers een extraatje van 250 euro vanwege het harde werk tijdens de coronacrisis. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van. In juli krikte het bedrijf zijn winstprognose ook al op.