PostNL uitblinker op lagere beurzen

De Europese aandelenbeurzen deden dinsdag overwegend een stapje terug na de opmars een dag eerder. Beleggers verwerkten het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump het ziekenhuis heeft verlaten en is teruggekeerd in het Witte Huis. Op het Damrak was PostNL in trek dankzij een verhoging van de winstverwachting door het postbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 554,68 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 834,62 punten, mede dankzij de koersspurt van PostNL. De beurs in Londen zakte 0,5 procent en Parijs verloor een fractie. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent, ondanks een sterker dan verwachte toename van de Duitse fabrieksorders in augustus.

PostNL (plus 12 procent) was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Daarnaast geeft het bedrijf zijn werknemers een bonus van 250 euro vanwege het harde werk tijdens de coronacrisis. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van. In juli krikte het bedrijf zijn winstprognose ook al op. Biotechnoloog Pharming stond onderaan met een min van 1,1 procent.

In de AEX sloten chipbedrijf ASMI en informatieleverancier RELX de rij met verliezen van 1,8 procent. Sterkste stijger was verzekeraar Aegon met een winst van 2,3 procent. ABN AMRO volgde met een plus van 2,2 procent. De bank zal eind november meer duidelijkheid geven over de nieuwe strategie. Het financiĆ«le concern kan nu al zeggen dat er “duidelijke keuzes” gemaakt gaan worden. Onder leiding van de eerder dit jaar aangetreden topman Robert Swaak werkt ABN AMRO al een tijdje aan het het uitstippelen van een nieuwe strategie.

In Frankfurt verloor Puma 2 procent. Het Franse modehuis Kering (min 0,7 procent) verkoopt een deel van zijn belang in de Duitse sportkledingfabrikant. Suez kreeg er bijna 4 procent bij in Parijs. Het Franse nutsbedrijf Veolia (plus 0,4 procent) neemt voor 3,4 miljard euro een groot belang in zijn Franse branchegenoot en wil een bod op heel Suez gaan uitbrengen.

De euro was 1,1779 dollar waard, tegenover 1,1787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 39,70 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs tot 41,81 dollar per vat.