SER: Nederland staat aan vooravond van grote omscholing

Nederland staat aan de vooravond van een grote omscholingsoperatie, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad in de podcast Betrouwbare Bronnen. “We zijn aan het kijken hoe we mensen die hun baan kwijtraken kunnen laten doorstromen naar sectoren waar mensen nodig zijn. De zorg staat met dikke stip op nummer één.”

Volgens een schatting van de SER zijn er in 2040 circa 2 miljoen zorgmedewerkers nodig, nu werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg.

De coronacrisis legt een vergrootglas op de problemen die er al waren op de arbeidsmarkt, zegt Hamer, zoals de verhouding tussen vaste en flexibele banen, maar ook de tekorten in bepaalde sectoren, zoals de zorg, techniek en het onderwijs. “Dat stond al op de agenda, corona maakt de urgentie van die agenda groter.”

Hamer betreurt het dat er niet eerder gewerkt is aan de mogelijkheden voor omscholing. De coronacrisis geeft volgens haar een “extra impuls” om deze ontwikkeling te versnellen.

Verder denkt de voorzitter dat de economische crisis langer zal duren en dieper zal zijn naarmate meer bedrijven moeten sluiten. Hamer noemt de coronacrisis ten opzichte van de financiële crisis “veel sneller en veranderlijker”.

Ook zijn volgens haar de economie en de gezondheidszorg “veel onlosmakelijker met elkaar verbonden dan we voorheen dachten”. “De effecten van de economie, of mensen het werk in de zorg nog wel willen doen, werken door. Het loopt allemaal veel meer door elkaar”, zegt Hamer.

De SER werkt aan een meerjarenverkenning waarin de grote problemen waar Nederland voor staat in kaart worden gebracht. Volgens Hamer is er nu behoefte aan samenspraak tussen maatschappelijke organisaties en de politiek. “We moeten nu een aantal belangrijke stappen zetten.”