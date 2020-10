UN Women Nederland lanceert Link Up om expertise bedrijven in te zetten

De Sustainable Developments Goals (SDG) van de Verenigde Naties worden steeds belangrijker voor bedrijven. Vijf jaar na de lancering groeit het aantal Nederlandse bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de SDG’s gestaag. Om bedrijven verder te helpen bij hun duurzame ambities heeft UN Women Nederland de Link Up ontwikkeld. Uitgangspunt van het programma is SDG 5, gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Om die reden wordt de Link Up gelanceerd op Diversity Day, op 6 oktober.

Het doel van de Link Up is het ondersteunen van bedrijven die in hun bedrijfscultuur en in de ontwikkeling van producten en diensten willen aanhaken bij de SDG’s. Bijkomende meerwaarde van de Link Up is de persoonlijke ontwikkeling van deelnemende medewerkers. Binnen UN Women Nederland valt de Link Up onder haar doorlopende HeForShe campagne. “Voor een wereld met meer gendergelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid is iedereen nodig: overheden, maatschappelijke organisaties én bedrijven, mannen én vrouwen, jongeren én ouderen. Het is extra belangrijk geworden dat we allemaal samenwerken nu de coronacrisis samenlevingen en economieën hard raakt. Met de Link Up willen we de kracht van samenwerking aanboren, door al deze categorieën heen. Daarom is ons motto: ‘We are more powerful together’”, aldus Marije Cornelissen, directeur UN Women Nederland.

Duurzame doelen

De keuze om het programma aan HeForShe te koppelen komt voort uit de behoefte van bedrijven om meer te focussen op de SDG’s vanuit het gender-perspectief, omdat er ook in Nederland nog steeds een achterstand is in de genderverhoudingen. Om die reden is het werken aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen een uitgangspunt in het programma. De Link Up is een programma van 12 maanden. Koppels uit verschillende bedrijven brengen hun eigen commercieel gedreven business case samen met de SDG’s (met inbegrip van gender diversiteit en inclusie). De koppels bestaan altijd uit een man en een vrouw, een junior en een senior die het beste uit elkaar halen. Op deze manier leren medewerkers van diverse bedrijven van en met elkaar. ABN AMRO ondertekende op 8 maart j.l. de Women Empowerment Principles (WEP’s) van UN Women en nemen nu deel aan de Link Up om o.a. op deze manier verdere invulling te geven aan haar “gender lens aanpak” binnen de bank.

De Link Up is een samenwerking van UNWomen Nederland & The Next Women en wordt ondersteund door Topvrouwen.nl. In het bestuur van het programma zitten behalve vertegenwoordigers van bovenstaande organisaties ook afgevaardigden van PwC Diversity & Inclusion (Daan van Dinter) en het Cultuur Team (Eline van der Meché-Tan). PwC is al langer een partner van UN Women en HeForShe champion-bedrijf.

De SDG’s zijn 17 ontwikkelingsdoelen voor een duurzame wereld in 2030. Zij zijn in 2015 afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

Over HeForshe

HeForShe is de wereldwijde campagne van UN Women voor gendergelijkheid. Meer dan 1,4 miljoen mannen en jongens hebben zich aangesloten bij deze strijd, sinds de lancering van de HeForShe campagne in 2014 door Emma Watson. Uit solidariteit met vrouwen, maar ook omdat mannen net zo goed worden belemmerd door seksestereotypen en ongelijkheid.