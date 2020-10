Hoop op steunpakket VS neemt af op beurzen

De Europese aandelenbeurzen bleven woensdag dicht bij huis. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de stekker heeft getrokken uit de onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de grootste economie ter wereld. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 555,07 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 835,91 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen rond 0,1 procent.

Trump liet via Twitter weten zijn vertegenwoordigers de opdracht te hebben gegeven om de onderhandelingen met de Democraten over een nieuw steunpakket te staken tot na de verkiezingen in november. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde juist dat het uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen het economisch herstel in gevaar brengt.

Grootste daler in de AEX was informatieleverancier RELX met een verlies van 2 procent. Bierbrouwer Heineken ging aan kop met een winst van 2,8 procent. Staalmaker ArcelorMittal daalde 0,5 procent. De Europese Unie heeft voor een periode van vijf jaar nieuwe tarieven opgelegd voor platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesiƫ. Dit moet het dumpen van staal uit deze landen op de Europese markt tegengaan.

In de MidKap behoorde PostNL opnieuw tot de kopgroep, met een plus van 1,9 procent. Het postbedrijf won een dag eerder al ruim 12 procent na een verhoging van de winstverwachting. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een verlies van 2 procent.

Tesco steeg 2,7 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern zag de winst in de eerste jaarhelft flink dalen. Vanwege de coronacrisis en maatregelen die het bedrijf moest nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, liepen de kosten flink op. Het was de eerste cijferpresentatie van topman Ken Murphy, die sinds een maand aan het roer staat.

De euro was 1,1756 dollar waard, tegenover 1,1786 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 40,29 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 42,36 dollar per vat.