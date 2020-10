FNV pleit voor adempauze winkelpersoneel met mondkapje

Nu veel winkels hun medewerkers opdragen om een mondkapje te dragen, zou er ook voldoende ‘adempauze’ geregeld moeten worden. Elk uur een kwartier zonder mondkapje is volgens FNV het best werkbaar. Bij de vakbond komen veel vragen van winkelpersoneel binnen over de mondkapjes.

FNV is geen voorstander van mondkapjesplicht voor winkelpersoneel. Volgens de bond is handhaving van de 1,5 meter belangrijker voor het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Maar als een winkel toch een mondkapjesbeleid invoert, dan is het volgens de bond belangrijk dat medewerkers inspraak hebben en dat het veilig en werkbaar gebeurt.

Volgens FNV is het de verantwoordelijkheid van winkeldirecties en niet van de winkelmedewerkers om te zorgen dat een winkel een veilige plek is. Dat kan bijvoorbeeld door een goed deurbeleid en voldoende beveiligers. Verder wijst de bond erop dat personeel via de ondernemingsraad een stem heeft als het gaat om mondkapjesplicht.

FNV legt verder uit dat een mondkapje geen veiligheidsgaranties biedt, zeker omdat onduidelijk is wanneer klanten of werknemers een veilig en schoon mondkapje dragen. Ook is het voor veel werknemers vermoeiend om de hele dag met een mondkapje te lopen.

Het overheidsbeleid over het dragen van mondkapjes bestempelt FNV als onduidelijk. Dit zorgt ook voor vervelende situaties op de werkvloer als klanten in discussie gaan.