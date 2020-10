‘KPN scoort hoogst op gendergelijkheid’

KPN is het best presterende bedrijf van Nederland op het gebied van gendergelijkheid. Dat concludeert onderzoeksbureau Equileap op basis van een analyse van de honderd grootste bedrijven met een beursnotering in Nederland. Equileap beoordeelde de bedrijven aan de hand van negentien criteria, zoals de loonkloof, partnerverlof en beleid tegen seksuele intimidatie.

KPN krijgt een gemiddelde score van 66 procent. Volgens Equileap valt het telecombedrijf op door de kleine loonkloof en de hoeveelheid beleidsplannen waarin gendergelijkheid het doel is. Wel scoort KPN matig op gelijkheid in het personeelsbestand. Op alle onderzochte niveaus, van werknemers tot het bestuur, blijft KPN steken op 20-30 procent vrouwen.

Andere Nederlandse bedrijven in de top tien die Equileap samenstelde zijn verzekeraar ASR, Unilever, ABN AMRO en Ahold Delhaize. Welke bedrijven in het onderzoek onderaan de ladder zijn geĆ«indigd wil Equileap niet zeggen. “We willen niemand aan de schandpaal nagelen”, aldus een woordvoerder.

Gemiddeld doen Nederlandse bedrijven het vergeleken met ondernemingen in andere landen niet zo goed. Er zijn in Nederland meer bestuursvoorzitters die Peter heten (vijf) dan dat er vrouwelijke bestuursvoorzitters zijn (vier). Gemiddeld krijgen Nederlandse bedrijven een score van 37 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk scoren bedrijven gemiddeld 48 procent en het Europese gemiddelde ligt op 43 procent.

Het hoogst scorende bedrijf ter wereld is de drankmultinational Diageo, met 74 procent. Dat bepaalde landen beter presteren dan andere landen komt door Van Maasdijk onder meer door wetgeving. Daarbij valt te denken aan vrouwenquota of verlofregelingen. Equileap, dat wereldwijd zo’n drieduizend bedrijven onderzoekt op gendergelijkheid, wil bedrijven met de rapportage aansporen hun prestaties op het gebied van gelijkheid te verbeteren.