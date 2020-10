Centrale bank India verwacht krimp van 9,5 procent

De economie van India zal door de coronacrisis met 9,5 procent krimpen in het lopende fiscale jaar. Met die raming kwam de centrale bank van het Aziatische land, dat na de Verenigde Staten de meeste bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus telt.

India geldt als een opkomende economische grootmacht en heeft naar het absolute bruto binnenlands product gemeten de op vier na grootste economie ter wereld. De laatste keer dat het land een jaar van krimp meemaakte, was in 1979.

De Wereldbank waarschuwde eerder deze week al dat de coronapandemie landen in Zuid-Aziƫ in de ergste recessie ooit gemeten stort. Vooral in voor kleine ondernemers en werknemers in de omvangrijke informele sector in die regio valt dat zwaar. Zij zien al hun inkomsten wegvallen, en hebben amper een vangnet om op terug te vallen.

De centrale bank van India liet zijn belangrijkste rentetarief na zijn meest recente beleidsvergadering ongewijzigd. Om extra geld in de economie te laten stromen, kondigde centralebankgouverneur Shaktikanta Das wel een fonds van zeer gunstige leningen aan. Doordat dit de rentes drukt, moet het er onder andere voor zorgen dat de overheid gemakkelijk kan blijven lenen.

Het Indiase fiscale jaar loopt van 1 april 2020 tot 31 maart 2021. De centrale bank van het land ziet aanwijzingen dat de economische neergang in het slotkwartaal stopt.