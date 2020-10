Mooie plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een mooie winst het weekeinde ingegaan. Ook elders in Europa waren overwegend groene koersenborden te zien. Het sentiment op de financiële markten werd gestuwd door geruchten dat president Donald Trump toch bereid is om een deal te sluiten met de Democraten over een groot crisissteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 567,17 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 849,76 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen circa 0,7 procent. De Duitse DAX sloot 0,1 procent in de plus.

Onder meer chipbedrijven stonden in de belangstelling, mede dankzij overnamenieuws in de sector. Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) wil volgens zakenkrant The Wall Street Journal branchegenoot Xilinx overnemen. Daarnaast kwam de Nederlandse chipproducent NXP Semiconductor, die een notering heeft in New York, met beter dan verwachte omzetcijfers over het derde kwartaal. ASMI ging aan kop in de AEX met een winst van 3,2 procent en in de MidKap prijkte Besi bovenaan met een plus van 6,9 procent.

Telecomconcern KPN en techinvesteerder Prosus hadden ook een goede dag bij de hoofdfondsen met plussen tot 3,1 procent. ABN AMRO stond onderaan met een verlies van 2,1 procent. In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 2,8 procent.

Op de lokale markt zakte Euronext dik 4 procent. De exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Brussel neemt de Italiaanse Borsa Italiana over van branchegenoot London Stock Exchange (LSE). Euronext telt 4,3 miljard euro neer voor de beursuitbater in Milaan. In Londen won LSE 0,4 procent na de bekendmaking.

Elders in Europa trokken grote Duitse bedrijven de aandacht. Zalando kreeg er ruim 3 procent bij in Frankfurt. Het webwinkelbedrijf schroefde de winstverwachting opnieuw op, na een buitengewoon sterk en winstgevend derde kwartaal. Door de coronacrisis wordt veel meer online gewinkeld en daar profiteert de modewinkel van. BASF zakte daarentegen bijna 4 procent vanwege een miljardenafschrijving. Het chemieconcern gaat gebukt onder de verminderde vraag in de auto- en luchtvaartindustrie.

De euro was 1,1823 dollar waard, tegenover 1,1754 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 41,08 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 43,25 dollar per vat.