‘Personeel winkelketen Miss Etam krijgt voorschot op salaris’

Personeel van winkelketen Miss Etam krijgt een voorschot op het salaris waar ze al twee weken op wachten, zegt vakbond AVV. De ondernemingsraad van de winkelketen is daarover per brief geïnformeerd door eigenaar Martijn Rozenboom, maar het is onbekend wat de hoogte daarvan is.

Ook hebben de ongeveer 600 medewerkers nog geen bericht gehad van de betaling. Zij dienden donderdag samen met de vakbond een loonvordering in voor de nog niet uitbetaalde salarissen. Daarmee hoopt de vakbond een faillissement aan te kunnen vragen.

Volgens vakbondsvoorzitter Martin Pikaart lijkt het erop alsof ondernemer Rozenboom, die Miss Etam onlangs overnam, alleen wil betalen vanwege de loonvorderingen. “In die zin was die actie succesvol, maar is het nog steeds geen signaal dat hij andere openstaande rekeningen betaalt; van schoonmaak tot pakketbezorgers. De winkels staan leeg en mensen weten niet waar ze aan toe zijn”, aldus de vakbondsvoorzitter.

Volgens de vakbond stapelen de problemen bij Miss Etam zich op sinds ‘bedrijvendokter’ Rozenboom eind augustus Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps overnam van de Nederlandse tak van FNG, waarvan het management onder de naam Nxt Fashion doorging. Rozenboom koopt vaker bedrijven op, om ze daarna door te verkopen. Miss Etam is met een kleine honderd winkels de grootste winkelformule. Zeker dertig filialen zouden al zijn gesloten. Claudia Sträter en Expresso zijn alweer doorverkocht aan de Van Uffelen Groep.

Pikaart denkt dat Rozenboom alleen wil betalen om tijd te rekken. “Waarschijnlijk heeft Rozenboom meer tijd nodig om het bedrijf leeg te trekken, daar lijkt hij op uit te zijn.” Toch gaat Pikaart ervan uit dat hij maandag namens het personeel een faillissement kan aanvragen. Als Rozenboom alsnog iedereen betaalt, dan moet Pikaart afwachten tot eind oktober om een eventueel faillissement opnieuw aan te kunnen vragen.

Bij Nxt Fashion was niemand bereikbaar voor commentaar.