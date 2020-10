Prijzen nieuwbouwwoningen stijgen het minst in bijna vier jaar

De verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen zijn in het tweede kwartaal op jaarbasis het minst gestegen in bijna vier jaar. Wel zijn alle koopwoningen samen in Nederland meer in prijs omhoog gegaan dan het Europees gemiddelde. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Nieuwbouwwoningen gingen in het tweede kwartaal gemiddeld voor 4 procent meer van de hand dan een jaar eerder. Dat is de laagste stijging sinds het derde kwartaal van 2016. De prijzen van bestaande koopwoningen gingen met 7,5 procent omhoog. Dat is de grootste stijging in ruim een jaar. Eventuele invloeden van het coronavirus op de huizenmarkt zijn volgens de onderzoekers “nog niet of nauwelijks zichtbaar”.

In de Europese Unie stegen de huizenprijzen afgelopen kwartaal met 5,2 procent. Nederland zat daar met een stijging van 7,1 procent ruim boven. Hiermee staat Nederland in de EU op de zevende plaats. Luxemburg staat bovenaan.

Opvallend veel mensen kregen het afgelopen kwartaal de sleutel van een nieuwbouwwoning. Het CBS en Kadaster telden ruim 7900 transacties, een kwart meer dan een jaar eerder. Ook wisselden meer bestaande koopwoningen van eigenaar, maar die stijging was minder groot.

