Wall Street houdt vast aan hoop op steunpakket

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winsten het weekend in gegaan. Ondanks merkwaardige opmerkingen van president Donald Trump, bleef Wall Street vasthouden aan de hoop op een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent in de plus op 28.586,90 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 3477,14 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 11.579,95 punten.

Trump zorgde voor verwarring met uitlatingen dat hij streeft naar een nog groter coronasteunpakket dan de Democraten tot nu toe hebben voorgesteld. Onderhandelaars van het Witte Huis leken juist op het punt te staan een soort compromis te sluiten met de Democraten, waarmee ook de Republikeinen akkoord kunnen gaan. Daarmee zou 1,8 biljoen dollar zijn gemoeid. Economisch topadviseur Larry Kudlow stelde eerder op de dag nog tegen nieuwszender Fox dat Trump al goedkeuring zou hebben gegeven voor een herzien steunpakket.

Bij de bedrijven stond chipbedrijf Xilinx in de belangstelling. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) is naar verluidt in vergevorderde gesprekken over de overname van het bedrijf. Het aandeel Xilinx won ruim 14 procent. AMD ging juist bijna 4 procent onderuit.

Een ander chipbedrijf, het Eindhovense NXP, meldde te hebben geprofiteerd van betere omstandigheden in de auto-industrie en noteerde een 5 procent in de plus. Eerder voelde de aan de Nasdaq genoteerde onderneming de malaise in de auto-industrie nog in haar resultaten. De resultaten in een voorlopige handelsupdate waren dan ook beter dan vooraf werd verwacht.

Verder kwam farmaceut Gilead (plus 0,8 procent) met de definitieve onderzoeksresultaten naar zijn virusremmer remdesivir, die wordt ingezet tegen Covid-19. Uit klinische tests zou blijken dat patiƫnten die het middel kregen toegediend gemiddeld vijf dagen sneller herstelden dan degenen die een placebo kregen.

De euro was 1,1827 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 40,54 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs tot 42,79 dollar per vat.