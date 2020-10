‘Amazon laat Sinterklaas en Kerstman extra vroeg inkopen doen’

De strijd om de sinterklaas- en kerstverkopen begint dit jaar extra vroeg. Amazon houdt met zijn Prime Day-actie volgende week een gigantische uitverkoop via zijn Nederlandse webwinkel. Deskundigen rekenen erop dat concurrenten als Bol.com en Coolblue niet blijven stilzitten en uiteindelijk ook vroeger met kortingen zullen stunten.

“Als een nieuwe actie succesvol is, volgen andere bedrijven. Misschien nog niet dit jaar, maar er is geen twijfel over mogelijk dat concurrenten hier aan mee gaan doen”, zegt hoogleraar marketing en retail Kitty Koelemeijer. Ook retail- en merkendeskundige Paul Moers denkt dat Prime Day reacties gaat opleveren bij andere bedrijven. “Iedereen is bang om marktaandeel kwijt te raken, en gaat op een gegeven moment meedoen met het naar beneden jassen van de prijzen.”

Normaal gesproken valt het internationale evenement van de Amerikaanse webwinkelgigant in juli, maar door de uitbraak van het coronavirus moest Amazon Prime Day uitstellen naar 13 en 14 oktober. “Het is de perfecte maand om vooruit te lopen op andere uitverkoop-evenementen in november, zoals Black Friday en Singles Day”, geeft Koelemeijer aan. “Het budget van de consument is natuurlijk niet oneindig, dus bedrijven willen als eerste zijn met het aanbieden van koopjes.”

Moers vraagt zich vanwege de coronacrisis wel af of grote kortingsacties dit jaar net zo succesvol zullen zijn als voorheen. “Het aantal faillissementen neemt nu toe en het consumentenvertrouwen juist enorm af”, zegt hij. “Veel mensen zetten nu geld opzij. Ook weten we nog niet of we de feestdagen in gezelschap kunnen doorbrengen, en als dat niet zo is, worden er ook minder cadeautjes gekocht.”

Amazon begon in 2015 met Prime Day in de Verenigde Staten. Het evenement is niet onomstreden. Sinds 2018 protesteren Amazon-werknemers elk jaar op de kortingsdag tegen slechte werkomstandigheden van het bedrijf, zoals lage lonen en alsmaar stijgende werkdruk. Het retailconcern heeft pas sinds maart dit jaar een uitgebreid webfiliaal in Nederland. De distributie van goederen voor Nederland wordt gerund vanuit een distributiecentrum in Mönchengladbach, vlak over de Duitse grens.

Bol.com zegt in een reactie de afgelopen maanden al duizenden artikelen in prijs te hebben verlaagd en dat er daarnaast regelmatig acties zijn, ook de komende weken. “Dat heeft niet zozeer met Prime Day te maken”, geeft de webwinkel aan. Coolblue laat weten geen specifieke actieperiode te hebben in oktober. “Wel zijn we bezig met de voorbereidingen voor Black Friday in november en natuurlijk kerst in december.”