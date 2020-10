Eigenaar Blokker België zoekt bescherming tegen schuldeisers

De eigenaar van het voormalige Blokker België, de Nederlandse ondernemer Dirk Bron, zoekt bescherming tegen zijn schuldeisers, melden Belgische media. Bron heeft aan de leden van de ondernemingsraad van winkelketen Mega World, zoals Blokker België nu heet, laten weten dat hij een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers aanvraagt bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen.

De winkelketen kampt de laatste tijd met achterstallige huurgelden, meldden Belgische media. Volgens een Belgische vakbondssecretaris is het geld inmiddels overgemaakt, maar belooft dit weinig goeds.

Ook weigert de accountant de jaarrekening goed te keuren. Volgens de Belgische krant De Standaard is de Kamer voor Handelsonderzoek van de rechtbank van Mechelen een onderzoek begonnen naar Mega World. Dat zou een signaal zijn van betalingsproblemen.

Tijdens de zogeheten WCO-procedure die Bron aanvraagt, de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, kan geen faillissement worden aangevraagd of beslag worden gelegd op zaken. Daarmee wint de onderneming tijd en kan het een herstelplan maken.

Bron, die begin dit jaar de Blokker-winkels in België en Luxemburg overnam, wordt in Nederland verdacht van fraude en oplichting, schreef de Telegraaf op basis van documenten uit het politiedossier. Brons naam zou genoemd worden in kwesties rond de handel in tienduizenden Björn Borg-boxershorts uit Turkije en een ontvreemde vrachtwagenlading met Spaanse slippers.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag kon destijds de naam van de verdachte niet bevestigen. Bron zei tegen de krant van niets te weten, niet te zijn verhoord en hij ontkende een justitieel onderzoek.

De zakenman wil 123 Blokker-winkels bij de zuiderburen omvormen tot het merk Mega World. Er werken 670 mensen. Mega World wordt een discountformule, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Action. Bron is tevens bekend als oprichter van budgetsportketen Aktiesport.