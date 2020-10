Export krimpt met ruim 2 procent in augustus

De Nederlandse uitvoer van goederen was in augustus 2,3 procent kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de export van aardolieproducten, transportmiddelen en metaalproducten kromp. Ook werden er minder machines en apparaten uitgevoerd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het volume van de invoer was 0,8 procent kleiner dan een jaar terug. Volgens de zogeheten exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in oktober minder gunstig dan in augustus.