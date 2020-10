Nikkei daalt, Chinese beurzen flink hoger

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een klein verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers namen wat winst na de sterke koersstijgingen afgelopen week en bleven voorzichtig in afwachting van het kwartaalcijferseizoen. Elders in de Aziatische regio gingen de beurzen vooruit onder aanvoering van de Chinese financiële markten.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,3 procent lager op 23.558,69 punten. Het verlies bleef beperkt dankzij een stevige stijging van de Japanse machine-orders in augustus. Bij de bedrijven zakte Yaskawa Electric ruim 5 procent. De Japanse maker van industriële robots verwacht zijn dividenduitkeringen met ongeveer de helft te verlagen. Andere sterke verliezers waren horlogemaker Citizen Watch en industrieel conglomeraat JGC Holdings, met minnen van dik 4 procent.

In Shanghai dikte de beursgraadmeter tussentijds 2,2 procent aan en in Hongkong ging de Hang Seng-index 2,1 procent vooruit. Vooral de Chinese banken lieten stevige koerswinsten zien. De Chinese centrale bank heeft het goedkoper gemaakt voor de banken om te speculeren op een waardedaling van de Chinese yuan. De beleidswijziging reflecteert de zorgen van de Chinese autoriteiten over de sterke waardestijging van de Chinese munt. De Kospi in Seoul won 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent.