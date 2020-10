Beurzen lager in afwachtende handelssessie

De aandelenbeurs in Amsterdam deed dinsdag een stapje terug. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten verliezen zien. Beleggers keken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase. Ook lanceert techgigant Apple later op de dag zijn nieuwe iPhone-modellen. Op het Damrak kwamen apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 570,73 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 847,67 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent.

De banken ABN AMRO en ING waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak, met minnen van 2,9 procent en 2,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield ging op kop met een plus van 2,5 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft het kantoorgebouw SHiFT in de regio Parijs voor 620 miljoen euro verkocht aan een groep Franse institutionele investeerders.

In de MidKap sloot Fagron de rij met een verlies van ruim 7 procent. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, met name in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. De impact van het coronavirus bleef daarbij beperkt. Het bedrijf gaat ervan uit dat de economische onzekerheid blijft aanhouden en neemt maatregelen om de kosten te verlagen. Analisten van KBC Securities verlaagden het advies voor het aandeel.

Op de lokale markt steeg Fastned 6,7 procent. Het snellaadbedrijf voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto’s de laatste tijd vanuit huis werken. Desondanks stegen de opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto’s afgelopen kwartaal en nam het klantenbestand toe.

A.P. Møller-Maersk daalde 0,5 procent in Kopenhagen. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar op dankzij een herstel van de vraag en kostenmaatregelen. In Frankfurt won Ceconomy 1 procent. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn verwacht dat de bedrijfsresultaten dit jaar flink boven verwachting uitkomen. Het bedrijf zag de verkopen groeien door het toenemende aantal klanten dat naar de winkels kwam. Door de coronacrisis nam het aantal onlineverkopen ook al fors toe.

De euro was 1,1782 dollar waard, tegenover 1,1808 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 39,47 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 41,82 dollar per vat.