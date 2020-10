Kabinet kijkt of extra coronasteun aan bedrijven nodig is

Het kabinet gaat de gevolgen in kaart brengen van de flink aangescherpte coronamaatregelen voor bedrijven. Premier Mark Rutte benadrukt dat de bestaande steunpakketten al berekend zijn op het huidige scenario. Maar hij sluit niet uit “dat er meer moet gebeuren”.

De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) gaan kijken of de aangescherpte maatregelen tot problemen leiden die niet worden opgevangen door de steunpakketten. Zij brengen daar uiterlijk 26 oktober verslag over uit. Mocht blijken dat extra steun nodig is, dan wordt daar “serieus naar gekeken”.

De Tweede Kamer dringt nu al aan op meer maatwerk voor zwaar getroffen sectoren. Kamerbreed leeft de vrees dat de ‘beperkte lockdown’ die woensdagavond van kracht wordt, de doodsteek kan betekenen voor bedrijven in met name de horeca, de evenementenbranche en de cultuursector.

Het kabinet onderzoekt verder of in de coronamaatregelen voor de horeca straks onderscheid kan worden gemaakt tussen kroegen en restaurants. De komende vier weken moeten wel alle eet- en drinkgelegenheden dicht, maar op de “iets langere termijn” kan dat voor sommige ondernemers verlichting bieden, zegt Rutte.

Het kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat panel van deskundigen opperde dat restaurants die niet ook als café fungeren, wellicht open zouden kunnen blijven. Gasten moeten dan wel onderling 1,5 meter afstand houden en vooraf een gezondheidscheck ondergaan. Het personeel moet mondbescherming dragen.

Bij het onderzoek trekt het kabinet volgens Rutte samen op met de belangenbehartigers van de horeca en het midden- en kleinbedrijf. “Ik wil niet nu hoop geven dat dit de komende vier weken ook iets voor het pakket betekent”, waarschuwt Rutte. Daarvoor is het volgens hem nu te belangrijk om het aantal contacten snel fors terug te dringen.