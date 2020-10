AEX opent flink in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. De hoop op een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie nam af nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin had laten weten vrij somber te zijn over de kans dat er nog een deal wordt bereikt voor de presidentsverkiezingen. Daarnaast ging de aandacht uit naar de strengere coronamaatregelen in veel Europese landen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent in de min op 563,89 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 843,37 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten 1,5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 5 procent in de AEX. Een groep aandeelhouders onder aanvoering van voormalig Unibail-baas Léon Bressler heeft de aanval ingezet op het winkelvastgoedfonds. De groep roept mede-aandeelhouders in een interview in de Franse krant Le Figaro op tegen de plannen voor een aandelenuitgifte te stemmen. URW wil voor 3,5 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgeven om de schuldenlast terug te dringen.