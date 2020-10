Limburg: vertrek BMW uit VDL-Nedcar is verschrikkelijk nieuws

De provincie Limburg is teleurgesteld in het aangekondigde vertrek van BMW bij autofabriek VDL Nedcar in Born. De Limburgse gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) sprak donderdag van “verschrikkelijk nieuws”. De provincie blijft zich inzetten om de duizenden banen in de automotive sector te behouden. Daarover heeft Van den Akker gesproken met het ministerie van Economische Zaken en met VDL Nedcar.

“Dit maakt het des te belangrijker om nieuwe fabrikanten binnen te halen”, zei Van den Akker. “Daar zetten we nu alles op in.” Hij wees in dit verband onder meer op plannen van de provincie om uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken om zo andere automerken binnen te halen. De provincie schept daartoe de planologische voorwaarden. Provinciale Staten nemen hierover op 11 december een besluit.

Van den Akker zei dat VDL Nedcar door corona een omzetderving had van 7 miljoen euro. Tegelijkertijd zei hij dat er nog drie jaar lang BMW’s worden gebouwd in Born. “Als het aan ons ligt worden ook na die drie jaar nog auto’s gebouwd”, zei hij. “Nedcar staat bekend om zijn flexibiliteit en kwaliteit. Onlangs won het bedrijf nog een prijs, en werd het de derde beste autofabriek van Europa.”

“In de toekomst moeten auto’s groener en lichter zijn. Daar kan Nedcar zijn kracht laten zien. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Bij Nedcar werken nog ongeveer 5000 mensen. Hoeveel indirecte banen bij toeleveranciers er verloren gaan, kon Van den Akker niet zeggen. Wel wordt volgens VDL vaak de vuistregel gehanteerd dat het aantal indirecte banen verbonden aan de autofabriek het dubbele van het aantal directe banen is, wat op zo’n 10.000 arbeidsplaatsen neerkomt.