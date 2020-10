Makelaars: huizenprijzen blijven voorlopig flink stijgen

De huizenprijzen blijven komende tijd waarschijnlijk flink oplopen. Ook de nieuwe lockdownmaatregelen en de financiële onzekerheid van de coronacrisis brengen daar geen verandering in, denkt makelaarsorganisatie NVM.

De branche heeft zijn voorspelling voor de prijzen in heel 2020 verhoogd naar een toename met 8 procent. Begin dit jaar werd er nog op 4 procent tot 6 procent duurdere huizen gerekend, maar dat was voor de drukke zomermaanden. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 11,6 procent op jaarbasis, de sterkste toename in meer dan twintig jaar.

Een concrete verwachting voor volgend jaar kan de NVM nog niet geven, maar het algehele beeld spreekt voor zich. Van een coronadip, zoals veel economen aanvankelijk hadden verwacht, lijkt absoluut geen sprake. Dat komt deels door de “historische lage” hypotheekrentes en de grote verhuisvraag in de markt. Makelaars merken bijvoorbeeld dat steeds meer mensen weg willen uit de steden en zoeken naar een woning in meer landelijke gebieden.

Grootste drijver van de prijzen is evenwel het uiterst beperkte aanbod. Per te koop staand huis zijn er soms meer dan honderd mensen die geïnteresseerd zijn en een bezichtiging willen. Vervolgens bieden die massaal tegen elkaar op. Starters krijgen hierdoor vaak amper een kans, omdat de prijzen al snel buiten hun budget vallen.

De enige oplossing voor dit probleem is extra huizen bijbouwen, benadrukte NVM-voorzitter Onno Hoes bij de presentatie van de kwartaalcijfers nogmaals. In de ogen van de NVM zouden er verspreid over het land hele nieuwe Vinex-wijken uit de grond gestampt moeten worden om het grote woningtekort te verhelpen, compleet met nieuwe wegen en andere infrastructuur.

Het kabinet wil starters tegemoetkomen door huizenkopers tot 35 jaar vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer te laten betalen. Maar de NVM denkt dat dit niet gaat helpen, en mogelijk zelfs nadelig kan werken. Het extra geld dat starters daardoor te besteden hebben, zullen ze waarschijnlijk gebruiken om extra te bieden op huizen. En dat drijft de huizenprijzen alleen maar verder op.

Nederland gaat momenteel weer een nieuwe periode met lockdownmaatregelen in, maar voor de woningmarkt heeft dit waarschijnlijk weinig effect. Inmiddels is bij het kijken naar huizen een mondkapje verplicht, maar verder kan het werk van de makelaars gewoon doorgaan. Voor kopers zelf maakt het ook niet veel uit. Mensen kijken voor het zoeken naar een huis toch naar de langere termijn, denkt de NVM. En zelfs als een deel van de vraag wegvalt door een toenemende financiële onzekerheid, dan nog zijn er volgens de makelaars te weinig huizen om aan de vraag te voldoen.