Spaartaks mogelijk verzacht voor mensen met alleen spaargeld

Mensen die kunnen aantonen dat hun vermogen vooral of uitsluitend uit spaargeld bestaat, gaan er mogelijk minder belasting over betalen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) laat onderzoeken of zo’n “tegenbewijsregeling” tot de mogelijkheden behoort. Die verkenning moet komend voorjaar zijn afgerond.

Mensen met meer dan 30.000 euro (vanaf volgend jaar 50.000 euro) op de bank betalen nu belasting over een ‘fictief’ rendement, dat de meesten door de huidige lage rentestand nooit daadwerkelijk kunnen behalen. De zogenoemde vermogensrendementsheffing is voor deze groep hoger dan de rente die zij op hun spaargeld ontvangen.

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op om daar wat aan te doen. Onder anderen VVD-Kamerlid Helma Lodders pleit voor een heffing op het daadwerkelijk behaald rendement op spaargeld en beleggingen. “Ik ben blij met deze eerste stap” laat zij weten. “Het huidige systeem sluit gewoon niet aan bij de lage rente.”

Bijvoorbeeld mensen die gespaard hebben voor hun oude dag, en dat geld gewoon op de bank hebben staan, zien hun pensioenpotje door de huidige heffing jaar in jaar uit slinken. “Daar zitten echt schrijnende verhalen tussen”, zegt Lodders. Ze wil dat het kabinet alles op alles zet om op 1 januari 2022 een eerlijkere regeling in te voeren.

Tot voor kort lag er een plan om spaarders te ontzien bij de vermogensrendementsheffing. Maar omdat de opbrengst gelijk moest blijven, zouden beleggers juist meer belasting gaan betalen. Vijlbrief concludeerde afgelopen zomer dat aan dat plan van zijn voorganger Menno Snel te veel nadelen kleefden, en verwees het naar de prullenmand.

Er loopt ook een onderzoek naar de mogelijkheid om belasting te heffen over werkelijk behaald rendement. De resultaten daarvan worden eveneens komend voorjaar verwacht.