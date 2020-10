Vakbond grondpersoneel hekelt ongelijke behandeling bij KLM

Vakbond FNV Luchtvaart is ontevreden dat het grondpersoneel bij KLM anders wordt behandeld dan de piloten en dreigt geen handtekening te zetten onder het akkoord over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dat akkoord is essentieel voor KLM voor het verkrijgen van staatssteun van de Nederlandse overheid.

Steen des aanstoots is de looptijd van de overeenkomst die voor het grondpersoneel tot eind 2022 is en voor de piloten maar tot en met maart van dat jaar. FNV vindt dat als alle partijen iets moeten inleveren, dat dan ook even lang moet zijn. “We hebben met KLM afgesproken dat de akkoorden voor alle medewerkers gelijk moeten zijn, dat wil de overheid ook”, zegt bondsbestuurder Jan van den Brink.

Bovendien steekt het voor het grondpersoneel dat de piloten in hun ogen ‘extraatjes’ krijgen, bijvoorbeeld voor het maken van priv√©reizen. “De verontwaardiging onder het grondpersoneel over deze ongelijke behandeling is groot”, zegt Van den Brink. “Nu krijgen alleen de hoogstbetaalden een presentje als dank voor hun bijdrage. Als KLM een blijk van waardering wil geven, moet ze alle werknemers gelijk behandelen.”

FNV heeft een open brief geschreven aan KLM-topman Pieter Elbers om alle werknemers een gelijke blijk van waardering te geven.

KLM bereikte met de bonden voor het grondpersoneel en cabinepersoneel pas in de ochtend van 1 oktober, de dag van de deadline, een akkoord over versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met de piloten duurde het nog langer en werd pas enkele uren voordat de door de overheid gestelde deadline zou verlopen een deal gesloten.