Kredietbeoordelaar Moody’s schaalt Britten lager in

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s plaatst de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk een schaal lager wegens de naderende brexit en de coronacrisis. In de schaal van Moody’s zakt Groot-Brittannië van Aa2 naar Aa3. De economische kracht van het land is volgens Moody’s afgenomen sinds een beoordeling uit augustus 2017. En een vertrek uit de Europese Unie zonder dat daarover handelsafspraken zijn gemaakt (no dealbrexit) leidt over circa 10 weken tot tarieven en allerlei andere handelsbelemmeringen.

Feitelijk is het land al uit de unie, maar er zouden dit eind jaar afspraken moeten zijn gemaakt over hoe de betrekkingen er uit gaan zien. De handelsbesprekingen hebben nog steeds geen resultaat opgeleverd.