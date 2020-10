‘Nederlanders verzwijgen financiële problemen’

Nederlanders praten niet snel met mensen buiten het eigen gezin over financiële problemen of twijfels over geldzaken. Ook tegen specialisten praten we liever niet over geldproblemen, stelt Rabobank na een enquête onder ruim 2700 mensen. De meeste mensen bespreken zorgen over geld en financiële problemen wel met de eigen partner.

Waar 83 procent van de ondervraagden alle geldzaken met zijn partner bespreekt, doet nog maar rond de 30 procent dat met goede vrienden of familie. Tegelijkertijd geeft 39 procent aan dit niet te doen. Een op de zes ondervraagden geeft aan het gênant te vinden om met hen over geldzaken te praten.

Bij een specialist zijn de verschillen nog groter. ongeveer de helft geeft aan met hen niet over financiële problemen te praten, terwijl nog geen 20 procent dit wel zegt te doen. Rabobank benadrukt dat dit de oplossing van problemen vaak in de weg staat omdat hulp ook van buitenaf kan komen.

Dat mensen niet graag over de financiële situatie praten is volgens Rabobank-econoom Carlijn Prins begrijpelijk. “Zeker als het tegenzit.” Nadenken over financiën levert voor veel mensen stress op. “Bovendien is de financiële situatie typisch zo’n onderwerp waarmee, soms pijnlijk, duidelijk kan worden hoe je ervoor staat ten opzichte van de mensen om je heen.”