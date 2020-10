Britse minister Michael Gove spreekt in namiddag in parlement

De Britse minister en sleutelfiguur in het brexitbeleid, Michael Gove, spreekt om 16.30 uur onze tijd in het parlement. De aankondiging komt op een dag dat het Verenigd Koninkrijk de hoop lijkt op te geven op een akkoord met de Europese Unie over de toekomstige relaties.

Gove is als minister zonder portefeuille onder meer belast met de taak het land voor te bereiden op een no-dealbrexit. Hij waarschuwde afgelopen week samen met premier Boris Johnson dat die eraan zit te komen als de onderhandelaars van de EU de Britten niet verder tegemoetkomen. Het land is al uit de EU gestapt, maar in dit overgangsjaar verandert er niets. Pas 1 januari verlaat het Britse koninkrijk echt de EU.

Gove is naar eigen zeggen geen liefhebber van een no-dealbrexit, maar de EU laat hem geen keus omdat de Europese onderhandelaars onder leiding van Michel Barnier in zijn ogen niet serieus zijn in hun pogingen de belangrijkste problemen op te lossen. Om terug te keren naar de onderhandelingstafel moet de EU volgens Gove eerst haar benadering drastisch wijzigen.

Toch meldden Britse media lichtpuntjes. Het fel omstreden wetsvoorstel van premier Johnson dat eerdere afspraken met de EU over Noord-Ierland onderuit haalt, de Wet op de Binnenlandse Markt, zou mogelijk worden afgezwakt. Het voorstel is een doorn in het oog van de EU, die afspraken had gemaakt over de status van het Britse deel van Ierland. Noord-Ierland is nog steeds een politiek kruitvat en een harde grens met de Ierse republiek zou politiek en economisch rampzalig kunnen zijn voor de Ieren aan beide kanten van de grens.

Het voorstel wordt met ingang van maandag behandeld door het Hogerhuis. Deze niet gekozen Kamer zou mogelijk in de komende dagen of weken de passages kunnen schrappen die volgens de ‘Lords’ strijdig zijn met het internationaal recht. En dat zijn de passages waar de EU zo fel tegen gekant is.