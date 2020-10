Philips profiteert van vraag medische apparatuur tegen corona

Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het derde kwartaal een hogere winst en omzet behaald dan een jaar eerder. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis.

De omzet bedroeg bijna 5 miljard euro tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 340 miljoen euro ten opzichte van 208 miljoen euro vorig jaar. De resultaten zijn veel beter dan analisten hadden verwacht, want volgens een consensus van schattingen die Philips zelf had opgesteld werd op een omzet gerekend van 4,8 miljard euro, met een nettoresultaat van 274 miljoen euro.

Topman Frans van Houten schrijft in een toelichting dat het duidelijk is dat de uitbraak van het coronavirus nog lang niet voorbij is, maar dat onder uitdagende omstandigheden goede resultaten zijn behaald door Philips.