Amerikaanse Justitie begint mededingingszaak tegen Google

De Amerikaanse Justitie heeft een mededingingszaak aangespannen tegen techreus Google. De grootste zoekmachine ter wereld wordt ervan beschuldigd misbruik te maken van zijn dominante positie in de markt.

Google heeft ongeveer 90 procent van de online zoekmarkt in de Verenigde Staten in handen. Het gaat om een belangrijke zaak. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten. Maar in de VS zelf blijven die bedrijven relatief vaak buiten schot.

De aanklacht is onderdeel van een meervoudige aanval op Google. De Amerikaanse Justitie bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties. Google is ook daar zeer machtig omdat het veel van de technologie in handen heeft die wordt gebruikt om reclames op internet te kopen en te verkopen. Zo zijn duizenden bedrijven afhankelijk van de techreus.

Google werd twintig jaar geleden dominant op de zoekmarkt omdat het algoritme veel beter was dan dat van de concurrenten. Ook profiteerde het bedrijf van exclusieve overeenkomsten en eigen producten. Zo zijn alle smartphones met het besturingssysteem Android standaard ingesteld met Google als zoekmachine. Volgens critici geeft dat de techgigant een oneerlijke voorsprong op de concurrentie. Google heeft altijd laten weten dat het op alle markten te maken heeft met sterke rivalen.

De Europese Commissie legde Google al eerder enorme boetes op wegens misbruik van de dominante positie op de markt. Zo kreeg het bedrijf in 2017 een boete van 2,42 miljard euro omdat mensen die Googles zoekmachine gebruikten om producten te zoeken in webwinkels als eerste de resultaten van de eigen prijsvergelijker Google Shopping kregen gepresenteerd.

Ook moederbedrijf Alphabet kreeg in 2018 een recordboete van 4,34 miljard euro vanwege oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. In maart vorig jaar volgde een boete van bijna 1,5 miljard euro omdat het bedrijf met zijn advertentiedienst AdSense misbruik zou hebben gemaakt van zijn sterke marktpositie. Google heeft al deze boetes aangevochten.