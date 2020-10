Brits bedrijfsleven niet te spreken over brexitbespreking Johnson

Topmensen uit het Britse bedrijfsleven zijn niet te spreken over een brexitbespreking die premier Boris Johnson samen met de invloedrijke minister Michael Gove hield. In slechts twintig minuten kregen zij van Gove te horen dat de brexit is als verhuizen, met eerst kosten, maar daarna voordelen. Johnson liet weten dat het essentieel is dat bedrijven zich voorbereiden op een brexit met of zonder deal, “want er gaan dingen veranderen”.

De zakenlieden beklaagden zich tegenover persbureau Bloomberg anoniem over de bijeenkomt. De korte duur, het gebrek aan details over de plannen van de overheid en het feit dat niet iedereen vragen mocht stellen noemden ze problematisch.

Een van de aanwezige zakenlieden verwachtte dat de korte onlinebijeenkomst het startschot was om de schuld voor het gebrek aan voorbereiding voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bij het bedrijfsleven in de schoenen te schuiven. De persoon stelde dat de overheid niet kan beweren een dialoog met het bedrijfsleven te hebben gehad over de brexit.