Sigarettenproducent Philip Morris verwacht meer winst te maken

Sigarettenfabrikant Philip Morris denkt dit jaar meer winst te kunnen maken dan eerder voor mogelijk gehouden. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten voelt de coronacrisis nog steeds in zijn resultaten, maar presteerde afgelopen kwartaal toch iets beter dan het zelf had verwacht.

De opbrengsten kwamen uit op 7,5 miljard dollar, tegen 7,6 miljard dollar een jaar terug. Daarbij had Philip Morris last van aanhoudende tegenwind op de markt voor belastingvrije producten. Door de virusuitbraak reizen er veel minder mensen en worden er dus ook minder ‘duty-free’-sigaretten gekocht.

Maar Philip Morris had aanvankelijk op een lagere omzet gerekend. Verder liep de operationele winst ruim 16 procent op tot 3,2 miljard dollar. Onder meer in Europa, waar de marges relatief hoog zijn, ging het relatief goed. Ook werd er marktaandeel gewonnen met het IQOS-apparaat, dat tabak verwarmt, maar niet verbrandt.

Het bedrijf denkt in heel 2020 per aandeel en op eigen kracht nu 5 tot 6 procent meer winst te kunnen maken. Eerder rekende de onderneming nog op een plus van 3,5 tot 5 procent.