Topman Rotterdamse haven optimistisch over opleving handel

De overslag in de Rotterdamse haven lag afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis beduidend lager dan een jaar geleden. Maar topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is “optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie”.

De overslag in de haven kwam in de voorbije periode uit op 103,4 miljoen ton. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is nog altijd bijna 9 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en olieproducten. In de voor Rotterdam belangrijke containeroverslag bleef de afname beperkt.

Castelein vindt het nog te vroeg “om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn”. Hij geeft aan dat het tempo van het herstel mede afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom de virusuitbraak.

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te raken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen. Dit kan volgens Castelein duizenden structurele banen creƫren, miljarden bijdragen aan de Nederlandse economie en de CO2-uitstoot flink terugbrengen.