Duitsers hamsteren weer wc-papier

Duitsers zijn de afgelopen week weer massaal wc-papier aan het hamsteren geslagen nu het aantal besmettingen met het coronavirus oploopt. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Ook de verkopen van zeep en desinfecterende middelen schoten omhoog.

De verkoop van toiletpapier lag vorige week 90 procent boven het gemiddelde van voor de pandemie. De weken daarvoor was dat veel lager. Van zeep werd ruim 60 procent meer verkocht en desinfecterende middelen bijna 75 procent.

Ook sommige etenswaren waren in trek. Zo werd er ruim de helft meer rijst verkocht, ruim een kwart meer bloem en ongeveer een derde meer gist.

In Nederland hebben mensen geen behoefte om te hamsteren, ondanks dat in ons land de besmettingsgraad ook hoog oploopt. Supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Plus zien niet dat bepaalde producten bovengemiddeld veel worden verkocht of dat schappen leeg raken, zoals eind maart gebeurde. “We zijn er wel scherp op, want we willen niet weer zo’n situatie als in de eerste golf”, zegt een woordvoerder van de Plus. “Hamsteren is nergens voor nodig. Onze winkels hebben voldoende producten in de schappen liggen”, aldus de Albert Heijn.