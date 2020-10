‘Coronaproeven AstraZeneca mogen weer worden opgestart’

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mogen testen met een coronavaccin naar verluidt weer hervatten. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De proeven werden eerder stilgelegd vanwege medische problemen met twee proefpersonen. De farmaceut zou vrijdag te horen hebben gekregen dat de test, die in de laatste fase zit, in de VS kan worden hervat, aldus de bronnen.

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA zou zijn onderzoek hebben afgerond naar twee gevallen van een mogelijke neurologische bijwerking bij mensen die het middel kregen toegediend. De FDA vond naar verluidt geen aanwijzingen dat het vaccin verantwoordelijk was voor de twee gevallen, hoewel het ook een link niet kon uitsluiten. AstraZeneca weigerde commentaar te geven.

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. AstraZeneca en Oxford zijn momenteel het verst in die ontwikkeling. Ze zitten in de zogenoemde klinische testfase 3. Dat is de laatste stap voordat toezichthouders moeten beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht. Nederland en andere Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.